Zaradi okužbe nastop na OI v Tokiu odpovedali štirje športniki

Čilska taekwondistka Fernanda Aguirre je prva športnica, ki so ji japonski prireditelji zavoljo pozitivnega testa na novi koronavirus prepovedali nastop na bližnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je danes zapisala francoska tiskovna agencija AFP. Enaindvajsetletna južnoameriška borka je v deželo vzhajajočega sonca prišla iz Uzbekistana, kjer je opravila sklepne priprave za olimpijske igre, a je bila ob prihodu pozitivna.

"Fernanda Aguirre ne kaže nobenih simptomov bolezni in se dobro počuti. Žal ne bo mogla nastopiti, ker so Japonci njej in njenemu trenerju odredili 10-dnevno karanteno," so sporočili iz čilskega olimpijskega komiteja.

Enaindvajsetletna Aguirrejeva je na družbenih omrežjih že zapisala, da je "uničena in zelo žalostna".

Poleg taekwondistke ne bosta tekmovala na OI niti nizozemska predstavnica v rolkanju Candy Jacobs in češki namiznoteniški igralec Pavel Siruček, sicer 52. igralec svetovne lestvice. Oba sta bila pozitivna na zadnjem testiranju na novi koronavirus. Nizozemka je informacijo delila na družbenih omrežjih, češka delegacija pa je novico objavila na uradni spletni strani.

Italijanska tiskovna agencija Ansa pa je danes poročala, da je brez nastopa na OI ostala tudi britanska strelka Amber Hill, številka 1 svetovne lestvice v disciplini skeet. Novico je objavila britanska strelska zveza, Hillova pa je rezultate testa na novi koronavirus dobila tik pred letom v Tokio.