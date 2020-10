Zaradi pozitivnih testov kolesarji zapuščajo Giro

Avstralsko kolesarsko moštvo Mitchelton-Scott po štirih pozitivnih testih na novi koronavirus med svojim osebjem zapušča dirko po Italiji, so sporočili organizatorji Gira. Tudi nizozemska ekipa Jumbo Visma, za katero dirka tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, se je zaradi pozitivnega testa člana ekipe, Nizozemca Stevena Kruijswijka, ki velja za enega izmed favoritov, odločila, da zapusti Giro d’Italia.

Zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus dirko po Italiji zapušča tudi avstralski kolesarski zvezdnik Michael Matthews, so sporočili iz njegovega moštva Sunweb.

Pozitivna sta bila tudi po en član osebja moštev Ag2r La Mondiale in Ineos Grenadiers, ki sta prav tako v samoizolaciji. V nedeljo in ponedeljek so na Giru opravili 571 testov, osem jih je bilo pozitivnih na covid-19: nekaj okužb je tudi med osebjem. Danes bo na Giru na sporedu 10. etapa, prekolesarili bodo 177 km, od Lanciana do Tortoreta.