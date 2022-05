Zarja se je rešila

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

San Giovanni – Juventina 1:4 (1:3)

Strelci: 3 Selva, Hoti

Juventina: Piazze Vicini (Del Zotto), Vittorelli (Russian), De Cecco, Marini, Celcer, A. Trevisan (Cuca), Hoti, Zejnuni, Selva, Piscopo (Gregoris), Tomat (Cocolet). Trener: Sepulcri.

Juventina, ki je pred tednom dni napredovala v elitno ligo, je v zadnjem krogu sredi Trsta premagala tržaški San Giovanni, ki pa je letos izpadel v nižjo ligo. Gostje so že po prvem polčasu vodili s 3:1. V vratih je v drugem polčasu igral veteran Del Zotto (letnik 1963). Vratar Gregoris pa je tokrat igral v zvezni liniji.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Centro Sedia 2:0 (0:0)

Strelec: 55. in 85. Bernobi

Zarja: Budicin, Čufar, Stocca Kralj (Spadaro), Zucca, Lorenzi, Cotiga, Aiello, Lombisani (Zucchini), Bernobi, Cepar, Rizzotto (M. Barnobi). Trener: Petagna

ŽZarja je rešena. Brez igranja dodatne tekme (play-outa). Tudi v prihodnji sezoni bo igrala v 1. amaterski ligi. Nogometaši bazovskega društva pa so se morali v zadnjem krogu rednega dela sezone pošteno namučiti proti trdoživi Centro Sedii, ki danes ni imela več nobenih ambicij. Prvi polčas se je v Bazovici končal 0:0. V drugem delu pa so gostitelji pritisnili na plin. V ospredje je stopil Francesco Bernobi, ki je po desetih minutah zadel v polno. Piko na i je nato postavil pet minut pred koncem srečanja. Po drugem golu so se v taboru Zarje sprostili in so lahko že praznovali obstanek. V zadnjih petih krogih je Zarja dosegla prav toliko zmag, kar je odločilno pripomoglo do uspeha.

Cormonese – Mladost 3:1 (0:1)

Strelec: 16. Ligia

Mladost: Košuta, Di Giorgio, Peric, Pelos, Lavrenčič, Iodice, Bragagnolo, Ocretti, Ligia, Starks, Di Bert; Stoduto, Turco, Petronio, Cuzzolin, Patessio, Fedel. Trener: Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Corno 4:1 (3:0)

Strelci: 15. Dornik, 18. Simčič, 40. Lutman; 70. Dornik

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič, Rijavec, Feri, Umek (Falcone), Lutman (Asmehatović), Čavdek (Petejan), Žibernik (Juren), Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so s prepričljivo zmago doma proti Cornu sklenili redni del prvenstva na odličnem drugem mestu lestvice in se uvrstili v play-off, v katerem se bodo dvakrat pomerili z drugouvrščenim Manzanesejem. In to za končno drugo mesto, ki bi le v primeru odstopa kake ekipe v višji ligi omogočilo napredovanje v 1. AL.

Primorje – CGS 3:3 (2:1)

Strelca za Primorje: 15., 36. Bovino; 58. Villa

Primorje: Parovel (Pahor), Tesser. Miniussi, Suppani, Muccio Crasso, Grego, Villa (Jurissevich), Tuccio (F. Tesser), G. Brandolisio, Bovino, Saule. Trener: Biasin.

Primorje se je od letošnje sezone poslovilo s točko proti solidni ekipi CGS. Domači rdeče-rumeni so trikrat vodili. Gostje pa so jih na Rouni vsakič ujeli. Med strelce se je za Primorje dvakrat vpisal Marco Bovino.

Breg – Muggia 2020 1:1 (1:0)

Strelec: 14. Delvecchio

Breg: Blasevich, Calabrese, Delvecchio, Andreasi, J. Čermelj, Belladonna (Scaligine), Spinelli, Maselli, Abatangelo (Marchio), M. D’Alesio (Madrussani), Farci (Daniele). Trener: Quagliariello.