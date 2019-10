Zaživel prvi Jadranov evropski projekt

AŠZ Jadran, KK Mesarija Prunk Sežana, belgijska nevladna organizacija Evolution Academy, nizozemska fundacija Stichting He-Ro Talent Development in deželna košarkarska zveza FIP so nosilci evropskega projekta Still Ballin’, ki so ga dopoldne predstavili na novinarski konferenci v Trstu. Pri kandidaturi projekta iz programa Erasmus + je profesionalno podporo nudilo podjetje Euroservis, ki se že 15 let uspešno ukvarja z evropskim projektiranjem. Jadranov projekt Still Ballin’ želi ustvariti evropsko mrežo športnih strokovnjakov, ki bo doprinesla mednarodno razsežnost lokalni mladinski košarki. Ta mreža bo mladim športnikom in trenerjem nudila transverzalne kompetence ter perspektivo o razvoju kariere, lokalno košarko pa bo umestila v širšo evropsko dimenzijo. Projekt bo trajal poldrugo leto (od januarja 2020 do maja 2021), njegova skupna vrednost je 75.000 evrov, kar 80 odstotkov tega zneska pa bo prispevala Evropska unija. Skupno se je potegovalo skoraj 800 projektov, le 260 pa je prejelo finančno kritje.

