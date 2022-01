Zdaj gre (še bolj) zares

V kolesarstvu je kategorija U23 odskočna deska za svet profesionalizma, moštva ranga UCI Continental pa so kovačnice mladih talentov. Višje postavljene so le ekipe z licenco UCI Pro Team (17 v letošnji sezoni) in 18 moštev elitne serije UCI World Tour, ki nastopajo na vseh najpomembnejših kolesarskih dirkah na svetu. Kolesarskemu vrhu se z veliko vztrajnostjo bliža 18-letni Openc Daniel Skerl, ki bo v prihodnji sezoni dirkal med U23 v dresu moštva Cycling Team Friuli (CTF), ki ima licenco UCI Continental in je od letošnje sezone razvojna ekipa moštva Bahrain Victorious. Trenutno se Skerl mudi na ekipnih pripravah v Španiji.

Kako se je iztekla lanska sezona, vaša zadnja med mladinci?

Z lansko sezono sem zelo zadovoljen. Nisem dosegel nobene zmage, sem pa bil šestkrat drugi in štirikrat tretji, predvsem pa sem bil od julija dalje na dirkah vedno v ospredju. Glede na raven dirk in sestavo ekipe (lani je tekmoval za UC Pordenone, op. a.), je ocena več kot pozitivna.

Vračate se v CTF, kjer ste že dirkali v mladinskih kategorijah. Kakšna pričakovanja imate za letošnjo sezono?

Če bi osvojil eno ali dve zmagi, bi bil zelo zadovoljen. Najprej pa bom moral spoznati novo kategorijo in nove dirke. Dirkali bomo tudi proti profesionalcem, to bo velik izziv.

Katere so glavne razlike med mladinci in U23?

V prvi vrsti dirkaš proti tudi pet let starejšim kolesarjem, ki imajo veliko več izkušenj. Dirke so precej daljše, med U23 so dolge med 180 in 220 km, medtem ko so bile med mladinci kar 100 km krajše. Seveda so te tudi zahtevnejše in z večjo višinsko razliko.

Od letos je CTF razvojna ekipa moštva Bahrain Victorious. Kaj to pomeni?

Uporabljamo isti tekmovalni material kot profesionalci, od koles do dresov. V Španiji prvič treniramo s člani Bahraina, med sezono pa jih bomo od bližje spremljali tudi na nekaterih dirkah.

Po komu se zgledujete?

Nimam svojega najljubšega kolesarja, občudujem pa predvsem »lovce« enodnevnih klasik, kot so Wout Van Aert, Mathieu van der Poel in Thomas Pidcock.