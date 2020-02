Združitev s Primorcem, sežanskim Taborom ali 3. AL?

Predsednik rumeno-rdečih Roberto Zuppin je društvenim članom (in v jutrišnjem intervjuju bralcem Primorskega dnevnika) predstavil poti, ki naj bi jih Primorje zbralo v prihodnjih tednih, mesecih. Kakorkoli že, bo letošnja sezona, v kateri ekipa proseškega društva nesrečno nastopa v elitni ligi, mejnik v zgodovini kluba, ki bo leta 2024 praznoval stoletnico ustanovitve. Predsednik Zuppin je predstavil tri načrte: morebitna združitev s Primorcem (plan A), sodelovanje s sežanskim Taborom (plan B) in igranje v 3. amaterski ligi (plan C).