Že v prvem krogu D-lige slovenski derbi

Končno spet na igrišču. Tako najbrž razmišljajo košarkarji D-ligaških ekip, ki bodo konec tedna začeli letošnjo sezono. V vzhodni oz. goriško-tržaški skupini je med 15 nastopajočimi ekipami (v torek se je igranju v D-ligi odpovedala Goriziana) tudi trojica slovenskih: Bor Radenska, Dom in Kontovel. Čisto vsi pričakujejo zahtevno in dolgo sezono (na sporedu je 30 krogov, vsaka ekipa pa bo odigrala 28 tekem), po dolgem prisilnem mirovanju pa predvsem veliko neznank. Lanska sezona je bila namreč po sili razmer zelo okrnjena. Med slovenskimi klubi se je le goriški Dom udeležil skrajšane D-lige, ki je trajala od polovice aprila do konca junija, medtem ko so Borovi in Kontovelovi košarkarji mirovali in so le občasno trenirali.

V letošnji D-ligi po koncu rednega dela (zadnji krog je na sporedu šele 20. maja 2022) ne bo končnice, ki običajno kroji razplet sezone. V C-ligo silver bosta tako napredovali le prvouvrščeni ekipi iz vsake skupine (v zahodni oz. videmsko-pordenonski skupini je 11 ekip), v promocijsko ligo pa bosta izpadli zadnjeuvrščeni ekipi. Na sporedu bo šest slovenskih derbijev. Prvi bo na sporedu že v uvodnem krogu, saj se bosta Kontovel in Bor Radenska pomerila v sredo ob 20.30 v telovadnici na Rouni. Še prej pa bodo na igrišče stopili košarkarji Doma, ki bodo jutri ob 20.30 gostovali v Miljah.