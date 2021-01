Zelena luč tudi za C-gold

Košarkarska zveza Fip je italijanskemu olimpijskemu komiteju (Coni) posredovala posodobljen seznam kategorij državnega interesa. Ob državnih A-ligah in moški B-ligi, ki so že v teku, bodo, kot kaže, v naslednjih tednih spet začeli trenirati tudi košarkarji C-lige gold in C-lige silver, košarkarice B-lige in vse ekipe mladinskih kategorij, za katere je predvidena zaključna državna faza. To sicer še ne pomeni, da se bodo v kratkem začela omenjena prvenstva, saj je še veliko neznank, klubi pa še niso dobili uradnih navodil. Košarkarska zveza Fip se je nekako ravnala po zgledu drugih zvez, ki dovoljujejo treninge širšemu krogu športnikov.

»Ničesar še ne vemo, saj čakamo na navodila. Predsednik deželne zveze Fip Giovanni Adami mi je zagotovil, da bo v nekaj dneh vse bolj jasno,« je dejal menedžer Jadranove članske ekipe Boris Vitez, ki meni, da se bo C-liga gold (zveza je predčasno že spremenila formulo prvenstva) v najboljšem primeru začela čez približno dva meseca. Še več neznank je v zvezi z mladinskimi kategorijami, saj ni jasno, katere bodo dobile zeleno luč za treniranje.