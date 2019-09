Želijo ponoviti lansko uspešno sezono

Košarkarji Kontovela, ki bodo tudi letos nastopali v deželni D-ligi (v prvem krogu, 11. oktobra, bodo gostovali pri Don Boscu), so zadnji teden avgusta začeli priprave na novo sezono. Ekipo, ki ostaja v primerjavi z lanskim letom nespremenjena, bo še vedno vodil trener Dean Oberdan. Nekdanji Jadranov organizator igre je lani na klopi Kontovela opravil zelo dobro delo, saj so se Peter Lisjak in soigralci po več letih ponovno uvrstili v končnico za napredovanje.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

Kontovel 2019/20

Postava: Francesco Cicogna, Niko Daneu, Matteo Emili, Jan Ferfolja, Peter Gherlani, Jan Kraus, Peter Lisjak, Patrik Mattiassich, Gregor Regent, Simon Regent, Niko Sossi, Luca Starc, Luka Vremec, Ian Zgur. Trener: Dean Oberdan. Spremljevalca: Ilja Bufon, Giorgio Zaccaria.