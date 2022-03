Ženski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil svoji sodelavki Jasmino Gruden in Eleno Husu. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago repenskega Krasa v nogometni elitni ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tesen poraz Zaleta v odbojkarski C-ligi in tržaško pokrajinsko prvenstvo v alpskem smučanju, ki ga je v Plodnu organiziralo AŠD Mladina in na katerem se je z naslovom tržaške prvakinje okitila smučarka SK Devin Caterina Sinigoi. Sodelavec Martin Poljšak je intervjuval nekdanjega košarkarskega trenerja in nekdanjega predsednika AŠZ Jadran Stojana Kafola, ki je gostjam v studiu postavil tudi vprašnje s terena na temo 8. maja.

