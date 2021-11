»Zgodovinski« Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil tržaška zgodovinarja in nekdanja košarkarja Gorazda Bajca in Boruta Klabjana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in Zaulami ter zmago Jadrana Monticolo&Foti proti Leoncinu v košarkarski C-ligi gold, kamere kolegov deželnega sedeža Rai pa tekmo moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor Eutonia in Cordenonsom. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil Jadranov trener Dean Oberdan.

Klikni in oglej si oddajo