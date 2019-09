Današnji dan je bil za slovenske kolesarje sanjski. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagal današnjo predzadnjo etapo dirke po Španiji in je tretji v skupnem seštevku, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa ostaja v rdeči majici vodilnega v skupni razvrstitvi in ga le še jutrišnja ravninska etapa dolga 106 kilometrov in 600 metrov s končnim ciljem v Madridu loči od zmage na Vuelti, ki mu je zdaj ne more več nihče odvzeti. Gre za zgodovinski uspeh za slovensko kolesarstvo.

Pogačar je danes s samostojnim pobegom zmagal gorsko etapo in je tako prvi kolesar, ki je osvojil tri etape na letošnji Vuelti, Roglič pa je ubranil veliko prednost za jutrišnjo končno skupno zmago. Z današnjo zmago je Pogačar napredoval na tretje mesto v skupnem seštevku.

Na današnji etapi je drugi prispel na cilj Španec Alejandro Valverde (Movistar), eden od izzivalcev za skupno zmago, ki pa je le uspel znižati zaostanek za Pogačarjem na tretjem mestu, Roglič je bil peti.