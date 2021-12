Žile začele priprave na Europeado

Pod taktirko selektorja je treniralo 23 »žil«, prisotnih pa je bilo 26 od skupno 32 poklicanih. Nogometaši Mladosti so mirovali, ker jih danes čaka zaostala tekma proti Triestini Victory. Drugi pa so bili opravičeno odsotni zaradi službenih obveznosti oziroma poškodb. Žilam in selektorju Adamiču je vso srečo na poti do Europeade zaželel operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig, ki je tudi ena izmed duš projekta reprezentance Slovencev v Italiji. Prisoten je bil tudi predsednik bančnega zavoda ZKB Adriano Kovačič. Po uvodnem pozdravu je sledil trening, ki ga je vodil Adamič. Pomagal pa mu je trener Vesne Danilo Venanzi. Po včerajšnjem treningu bo prihodnji reprezentančni zbor med velikonočnim premorom. Nato bodo na sporedu priprave pred odhodom na Koroško.