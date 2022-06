»Žile zastavonoše celotne dežele FJK«

Reprezentanco Slovencev iz Italije so danes dopoldne uradno predstavili na novinarski konferenci v palači deželne vlade na Velikem trgu v Trstu. Na Žile se je navdušil deželni odbornik Pierpaolo Roberti, ki je na »tiskovki«, ki jo je vodil operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban, poudaril, kako pomembni in hvalevredni so taki projekti. »Europeada na Koroškem ne bo samo športni dogodek. Tam se boste lahko soočali z drugimi predstavniki jezikovnih manjšin in primerjali stanje v različnih evropskih državah. Poleg tega se boste zabavali,« je dejal Roberti, ki je Žilam zaželel, da se uvrstijo v finale in ponesejo visoko ime Furlanije - Julijske krajine. Prav Dežela FJK je ena izmed glavnih pokroviteljev projekta ZSŠDI skupaj z deželno nogometno zvezo FIGC LND (predsednik Ermes Canciani je pred kratkim obljubil, da si bo celo ogledal kako tekmo na Koroškem), krovnima organizacijama SKGZ in SSO ter bančnim zavodom ZKB Trst Gorica. Slednjo je na konferenci v deželni palači predstavljala članica izvršnega odbora Petra Maronese. Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je podobno kor predsednik deželne nogometne zveze Canciani obljubila fantom, ki so bili prisotni na novinarski konferenci, da se bo odpeljala na Koroško in da si bo ogledala uvodno tekmo Žil. Dobrilova je vso srečo Žilam voščila tudi s strani predsednika SSO Walterja Bandlja, ki je bil danes opravičeno odsoten. Uvodoma je celoten načrt, ki so ga pri ZSŠDI začeli pred nekaj leti, predstavil predsednik Ivan Peterlin. »Končno smo prišli do cilja. Nestrpno čakamo na odhod na Koroško. Tako je poplačan ves trud, ki smo ga vložili v zadnjih štirih letih. Pravzaprav smo se najprej pripravljali na Europeado leta 2020, a nato nam jo je zagodel novi koronavirus, zaradi katerega je evropsko prvenstvo manjšin odpadlo tudi lani. Letos pa se končno odpravljamo na prizorišče, kjer želimo zapustiti svoj pečat,« je dejal Peterlin.

Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika.