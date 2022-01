Zimska olimpijada, »mundial« in Europeada

Leto 2022 bo podobno kot prejšnje olimpijsko. Če smo lanskega julija spremljali poletne olimpijske igre v Tokiu, bomo čez dober mesec spet zazrli proti Daljnemu vzhodu. 24. zimske olimpijske igre se bodo začele 4. in zaključile 20. februarja. Prvič v zgodovini jih bo gostil Peking, kjer so leta 2008 bile tudi poletne olimpijske igre. Peking bo prvo mesto, ki je gostilo tako poletno kot zimsko olimpijsko izvedbo. Drugi »top« dogodek, ki bo zaznamoval letošnje leto bo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga bo Fifa organiziral v Katarju. Prvič v zgodovini bo ob neobičajnem jesenskem terminu. Uvodna tekma v Dohi bo 21. novembra, finale pa v predprazničnem času, 18. decembra. Zaradi tega so morale nacionalne nogometne zveze spremeniti termine domačih prvenstev- Italijanska Serie A se bo začela začetek avgusta in novembra bo sledila več kot enomesečna prekinitev. Podobno bo veljalo za angleško Premier League, špansko Ligo, nemško Bundesligo, slovensko Prvo ligo in tako dalje. Spremembe bodo tudi v ligi prvakov, evropski ter konferenčni ligi.Prvi pomembni svetovni športni dogodki bodo že januarja. Prihodnji teden se bo v Kamerunu nogometni Afriški pokal. Od 17. do 30. januarja bo moško rokometno evropsko prvenstvo, ki ga bosta gostila Madžarska in Slovaška. Nastopala bo tudi Slovenija. Februar bo olimpijski mesec. Marca pa se bo začela nova sezona svetovnega prvenstva v motošportih (F1 in motoGP in primis). Na sporedu pa bodo prve pomembne kolesarske dirke Wourld Toura. Pa še finale v alpskem smučanju in smučarskih skokih.Za ljubitelje nogometa bo pomemben zadnji marčevski teden, ko bo Italija igrala play-off za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju. Prva ovira bo Severna Makedonija. V primeru zmage čaka »azzurre« nastop v finalu proti zmagovalcu dvoboja med Turčijo in Portugalsko. Maja bo kolesarski Giro d’Italia obiskal našo deželo in Slovenijo. 27. maja bo start etape v Maranu Lagunare. Kolesarji bodo spet kolesarili mimo Benečije in obiskali Kobarid ter se čez kolovrat vračali proti cilju na Stari gori pri Čedadu. Maja, če ne bo »korona-presenečenj« naj bi se zaključila amaterska prvenstva v vseh lokalnih ekipnih športnih panogah. Junija pa se bo zbrala nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije, ki bo konec meseca nastopila na evropskem prvenstvu jezikovnih manjšin na Koroškem v Avstriji.Julij, avgust, september in oktober bodo nasičeni z evropskimi in svetovnimi prvenstvi v atletiki, plavanju, moški in ženski košarki ter moški in ženski odbojki. Obeta se nam res bogato športno leto.

Nekaj glavnih športnih dogodkov v letu 2022

JANUAR: 9.1. – 6.2. – Nogomet: Afriški pokal; 13.1. – 30.1. – Rokomet: moško EP; 17.1. – 30.1. – Tenis: Australian Open

FEBRUAR: 4.2. – 20.2. – Zimske olimpijske igre v Pekingu

MAREC: 4.3. – 13.3. – Zimske paralimpijske igre v Pekingu; 6.3. – Motociklizem, motoGP: začetek svetovnega prvenstva v Katarju; 12.3. – 13.3. – Alpsko smučanje, Pokal Vitranc v Kranjski Gori; 16.3. – 20.3. – Finale smučarskega svetovnega pokala v Courchevelu; 19.3. – Kolesarstvo: Milano-Sanremo; 20.3. – Formula 1, začetek svetovnega prvenstva v Bahrajnu; 24.3. – 29.3. – Play-off za nogometno SP: 24.3. Italija – Severna Makedonija

APRIL: 1.4. – Nogomet: žreb skupin svetovnega prvenstva v Dohi

MAJ: 7.5. – 29.5. – Kolesarstvo: Giro d'Italia (27.5. čezmejna etapa Marano Lagunare, Kobarid, Kolovrat, Stara gora); 13.5. – 29.5. – Plavanje: svetovno prvenstvo na Japonskem; 27.5. – 29.5. – Košarka: finalni četveroboj evrolige v Berlinu; 28.5. – Nogomet, finale lige prvakov v Sankt Peterburgu

JUNIJ: 25.6. – 3.7. – Nogomet, Europeada 2022: 26.6. Okcitanci – Žile, 27.6. Slovaki iz Madžarske – Žile; 28.6. Severni Frizijci – Žile

JULIJ: 1.7. – 24.7. – Kolesarstvo: Tour de France; 15.7. – 24.7. – Atletika: svetovno prvenstvo v kraju Eugene

AVGUST: 11.8. – 21.8. – Plavanje: EP v Rimu; 15.8. – 21.8. – Atletika: EP v Munchnu; 19.8. – 11.9 – Kolesarstvo: Vuelta; 26.8. – 11.9 – Odbojka: moško svetovno prvenstvo v Rusiji

SEPTEMBER: 1.9. – 18.9. – Košarka: moško EP; 18.9. – 25.9. – Kolesarstvo: SP v Avstraliji; 22.9. – 1.10. – Košarka: žensko SP v Sydneyju; 23.9. – 11.10. – Odbojka: žensko SP na Nizozemskem

OKTOBER: 9.10. – Jadranje: 54. Barcolana

NOVEMBER: 21.11. – 18.12. – Nogomet: svetovno prvenstvo v Katarju