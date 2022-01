Zimske olimpijske igre v prihodnje ogrožene zaradi klimatskih sprememb

Klimatske spremembe bodo v prihodnje ogrožale zimske olimpijske igre, ugotavlja študija britanske univerze Loughborough. Zaradi porasta temperature se bo zmanjšalo število možnih prizorišč. V študiji so izpostavili, da bodo že letošnje zimske olimpijske igre v Pekingu prve, ki bodo potekale na stoodstotno umetnem snegu, za kar so uporabili sto naprav za izdelovanje umetnega snega in 3000 snežnih topov.

Med zimsko-športna središča z večjim tveganjem zaradi klimatskih sprememb so uvrstili francosko zimsko-športno središče Chamonix, poleg nekaterih drugih na Norveškem, Franciji in Avstriji, medtem ko so kanadski Vancouver, ruski Soči in Squaw Valley v ZDA tista, kjer bi bila izvedba iger neizvedljiva.

V Sloveniji so podobne težave doletele Maribor, saj je Zlata lisica, tekmovanje za svetovni pokal alpskih smučark, zaradi pomanjkanja snega že tretje leto zapovrstjo odpadla.