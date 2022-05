Zlata olimpijca iz Tokia danes v Trstu

Na tržaškem stadionu Pino Grezar bo danes popoldne gostovala vrhunska atletika. Od 14.30 dalje (tekmovalni spored so že nekoliko spremenili na podlagi vremenske napovedi) se bo odvijala 15. izvedba mednarodnega atletskega mitinga Triveneto – memorial Jack Benvenuti. Organizator tekmovanja je društvo Polisportiva Triveneto Trieste. Letošnja bo gotovo najbolj kakovostna izvedba doslej, saj bodo prisotni kar trije nosilci zlate olimpijske kolajne: Italijana Gianmarco Tamberi in Filippo Tortu ter Južnofričan Wayde van Niekerk. Tamberi je bil na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu zlat v skoku v višino, Tortu pa član zlate štafete 4 x 100 m, ki je v japonski prestolnici ugnala vso svetovno konkurenco. Oba sta bila včeraj prisotna na tiskovni konferenci, na kateri so predstavili miting Triveneto. Poleg obeh asov italijanske atletike bo danes na stadionu Grezar tekmoval tudi van Niekerk, ki se je z zlato olimpijsko kolajno v teku na 400 m okitil na igrah v Riu leta 2016. Južnoafričan je svetovni rekorder na tej razdalji in obenem edini tekač v zgodovini atletike, ki je 100 m pretekel v manj kot 10 sekundah (9,94), 200 m v manj kot 20 sekundah (19,84) in 400 m v manj kot 44 sekundah (43,03).

Tamberi in Tortu sta že na včerajšnji tiskovni konferenci v sinji dvorani tržaške mestne palače pritegnila pozornost vseh novinarjev in fotografov. Prisotna sta bila tudi obetavna atleta iz Furlanije - Julijske krajine, Tržačanka Nicla Mosetti (100 m z ovirami) in Freider Fornasari, sveži deželni rekorder v teku na 100 m (10,47). Tako za Tamberija kot za Tortuja bo po lanskih igrah prvi tekmovalni nastop na italijanskih tleh. V članski konkurenci bodo moški tekmovali v teku na 100 m, 200 m, 400 m, 400 m z ovirami, 1500 m, skoku v daljino in skoku v višino. Ravno tekmovanje v skoku v višino so zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na 14.30. Glavna Tamberijeva konkurenta bosta Nemec Mateusz Przybylko in Mehičan Edgar Rivera. V teku na 100 m, ki je predviden ob 18.20, pa bo ob Tortuju glavni favorit za zmago Arthur Cissé iz Slonokoščene obale, ki ima osebni rekord 9,93. Ženske bodo tekmovale le v tekaških preizkušnjah: 100 m, 100 m z ovirami, 400 m, 400 m z ovirami in 800 m. Pred tem bodo na sporedu tekmovanja v mladinskih starostnih skupinah, kjer bodo tekmovali tudi nekateri tekmovalci Bor Atletika.