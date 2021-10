Zmaga Bora Radenska v Tržiču s trojko v zadnji sekundi

Monfalcone – Bor Radenska 74:77 (12:24, 25:34, 50:53)

Bor: Bole 2 (-, 1:2, 0:2), P. Zettin 1 (1:2, -, -), G. Terčon 7 (2:2, 1:2, 1:2), Crevatin 3 (-, -, 1:2), Možina 6 (3:4, 0:2, 1:2), Pizziga 19 (2:4, 4:9, 3:3), D. Zettin 11 (2:2, 0:5, 3:6), Strle 6 (-, 3:5, 0:1), Lettieri 3 (1:1, 1:2, -), Scocchi 19 (6:8, 5:6, 1:5), Hollan in D. Terčon nv. Trener: Saša Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v Tržiču vknjižili tretjo zaporedno zmago in še utrdili vodstvo v vzhodni skupine D-lige. Junak tekme je bil Borov center Mattia Pizziga (na koncu 19 točk), ki je v zadnji sekundi zadel odločilni met za tri točke. Dvoboj med Monfalconejem, ki ga vodi nekdanji košarkar Bora in Sokola Stefano Babich, i Borom je bil na visoki kakovostni ravni. Gostje so odločno začeli in ob polčasu vodili z 9 točkami naskoka. Domačini so v tretji četrtini nadoknadili ves zaostanek, v zadnji pa prevzeli pobudo z natančnimi meti z razdalje. Ravno trojka je bila na koncu odločilna, tako da so se na koncu zmage zasluženo veselili Borovi košarkarji. Ob Pizzigi, ki je zadel odločilni met tik pred sireno (trojke je metal 3:3), je 19 točk prispeval še kapetan Alessandro Scocchi. Enajst točk je zbral Dimitri Zettin (3:6 za tri točke), soigralce pa je dobro razigraval organizator igre Enrico Možina, ki je 5 asistencam dodal tudi 6 skokov.

Don Bosco – Dom 76:6 (25:20, 42:37 63:52)

Dom: Devetak 11 (-, 4:7, 1:2), Gherlani 3 (-, -, 1:1), Zavadlav 12 (-, 3:6, 2:5), Borsi 4 (-, 2:2, -), Vremec 5 (1:2, 2:4, 0:2), Abrami 18 (3:3, 6:10, 1:1), Onesti 0 (-, 0:1, -), Mucci 1 (1:2, 0:2, -), Cej 5 (-, 1:3, 1:1), Salvi 8 (2:2, 0:4, 2:4), Menis in Visintin nv. Trenerja: Erik Graziani in Eriberto Dellisanti.

Košarkarji Doma so po dveh odigranih tekmah (v drugem krogu so bili prosti) še brez zmage. Tokrat so morali Goričani v gosteh priznati premoč tržaškemu Don Boscu, ki je na koncu zmagal z 9 točkami prednosti. Domačini so bili sicer ves čas v rahlem vodstvu. Gostje so se jim kar nekajkrat povsem približali, nikoli pa niso uspeli ujeti priključka. Domovi košarkarji, ki jih je tudi tokrat vodila trenerska dvojica Graziani-Dellisanti, so se z delnim izidom 10:2 sredi zadnje četrtine približali na 62:65 in nekaj minut zatem imeli celo žogo za izenačenje. Sporna sodniška odočitev in nekaj nepazljivosti v obrambi pa je privedlo do tega, da je Don Bosco spet zbežal in na koncu slavil s 76:67. Domovim košarkarjem so bile za tokratni poraz usodne predvsem izgubljene žoge in veliko število prepuščenih skokov v napadu nasprotnikom. Najboljši strelec goriške peterke je bil znova kapetan David Abrami z 18 točkami, dobro tekmo pa je odigral tudi mladi Goran Devetak (letnik 2004), ki jih je prispeval 11.