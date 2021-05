Zmaga Dallasa kljub Dončićevi izključitvi

Košarkarji Dallas Mavericks, za katere igratudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, so dosegli 40. zmago v sezoni severnoameriške lige NBA. Premagali so Cleveland Cavaliers v gosteh s 124:97 in so vse bližje neposredni uvrstitvi v končnico. Dončić je bil po sodniškem pregledu posnetka zaradi neprimernega udarca izključen v tretji četrtini. Dončić je v 21:37 minute na parketu dosegel 15 točk in dodal po pet podaj in skokov ter vknjižil dve ukradeni žogi, preden je bil izključen zaradi namernega udarca v boju za položaj na parketu s Collinom Sextonom. »Ko sem videl posnetek, sem vedel, da sem ga udaril, ampak ne nalašč. Mislim, da se te stvari pogosto dogajajo na tekmah, ampak ne vem ... Gre zgolj za dva fanta, ki se borita za skok pod košem. To je moja razlaga,« je po tekmi dejal 22-letni Ljubljančan. Tehnična napaka druge stopnje sicer ne šteje v zbir Dončićevih 15 »običajnih« tehničnih napak, s čimer je le še eno oddaljen od ene tekme prepovedi.