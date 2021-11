Zmaga Jadrana Monticolo&Foti proti zadnjeuvrščenemu Leoncinu

Jadran Monticolo&Foti – Leoncino 88:68 (16:9, 36:33, 63:47)

Jadran: Batich 16 (7:8, -, 3:7), Ban 19 (6:6, 2:5, 3:9), Schina 8 (6:8, 1:2, -), Ridolfi 0 (-, 0:1, 0:2), Cettolo 2 (-, 1:1, -), De Petris 11 (1:4, 5:8, -), Jakin 2 (-, 1:2, 0:1), Malalan 1 (1:4, 0:1, -), Pregarc 2 (-, 1:1, 0:1), Bunc 17 (4:5, 2:3, 3:4), Persi 0 (-, -, -), Rajčič 10 (-, 2:3, 2:3). Trener: Dean Oberdan.

Skoki: 46 (34 v obrambi, 12 v napadu); podaje: 23 (Batich 9); pridobljene žoge: 14 (Schina 8); izgubljene žoge: 23; SON: 22; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so v 8. krogu C-lige gold dosegli četrto letošnjo zmago. Na domačem igrišču na Opčinah so z 88:68 prepričljivo premagali zadnjeuvrščeni Leoncino, čeprav so v prvem polčasu imeli kar nekaj težav proti mladi peterki iz Veneta.

Domačini so takoj povedli in si sredi druge četrtine priigrali že 10 točk naskoka. Nato so gostje z delnim izidom 7:0 spet ujeli priključek in ob koncu prvega polčasa zaostajali le še za tri točke (36:33). Sledila je odločilna tretja četrtina, v kateri so Ban in soigralci strnili obrambne vrste. Tudi v napadu so zaigrali bolj učinkovito in se spet odlepili od nasprotnikov. Dobre tri minute pred koncem četrtine so imeli že 17 točk prednosti. Prevlada se je nadaljevala tudi v zadnjih desetih minutah igre, ko je Jadran prišel celo do + 31 (85:54). Ko je bila zmaga že zapečatena, je trener Oberdan poslal na igrišče mlado peterko. Krstni nastop je v Jadranovem dresu tako opravil tudi Nikolaj Persi.

V drugem polčasu je tokrat Jadran prikazal zelo solidno igro, kar je bilo dovolj za zmago proti sicer šibkim nasprotnikom, ki so letos še brez zmage. Najboljši strelec je bil Borut Ban z 19 točkami, svojo najboljšo predstavo v Jadranovem dresu pa je prikazal Matej Bunc, ki je prispeval 17 točk (3:4 za tri točke). Med posamezniki sta v ključnih trenutkih izstopala predvsem Matija Batich (16 točk, 7 skokov in kar 9 asistenc) ter Matteo Schina, ki je imel kar 8 pridobljenih žog.