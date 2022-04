Zmaga Zaleta ZKB

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA – Skupina za obstanek

CUS TS – Zalet ZKB 1:3 (25:22, 19:25, 18:25, 20:25)

Zalet ZKB: Furlan 6, Misciali 8, Stergonšek 2, Tientcheu 28, Vattovaz 5, Winkler 18, Lovriha (L1) 1, Vidoni (L2), Ciuch, Grilanc, Gruden 4. Trenerka: Daniela Ciocchi.

Igralke Zaleta ZKB Trst Gorica so v mestnem derbiju osvojile vse tri točke in si z zmago praktično že zagotovile miren obstanek v C-ligi. Do konca sicer manjka še nekaj trekem, a je v bistvu že vse odločeno. CUS je sicer na lestvici na zadnjem mestu in so zaletovke bile seveda favoritinje, vendar čisto brez težav le ni šlo. Poleg Tine Hussu, ki je med tednom na univerzi v Ljubljani, je bila odsotna tudi Anna Ciuch, ki je, žal, poškodovana in je soigralke lahko le spremljala s klopi. Kako huda je poškodba kolena bo zvedela v prihodnjih dneh. Odsotnih je bilo tudi nekaj mlajših igralk, saj so istočasno nastopale v svojem mladinskem prvenstvu, tako da je imela trenerka Daniela Ciocchi zelo »kratko« klop. Skoraj vsa teža napada je slonela na Audrey Tientcheu, ki ji je šlo na srečo vse zelo dobro od rok in je bila z 28 točkami tudi najuspešnejša pri Zaletu ZKB. V prvem setu se igralke Zaleta nekako niso znašle, preveč so grešile in tako je domača ekipa osvojila niz, to pa je bilo tudi vse, kar so ji zaletovke dopustile. V nadaljevanju so zaigrale bolj sproščeno, čeprav ne na vrhuncu, a vseeno dovolj, da jih domača ekipa v bistvu ni nikoli resneje ogrožala. »Danes je štela izključno zmaga, ki smo jo tudi dosegle, osvojile vse tri razpoložljive točke, kar je tudi glavno,« je ob koncu srečanja strnila svoje občutke trenerka Daniela Ciocchi.