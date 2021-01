»Zmagal s pomočjo koronaukrepov«

Nekdanji poklicni igralec ragbija Gerwyn Price je novi svetovni prvak v pikadu. V finalu v Londonu je s 7:3 v nizih ugnal Škota Garyja Andersona in s tem postal prvi Valižan s prestižnim naslovom, ki mu je med drugim navrgel približno 560.000 evrov denarne nagrade.

Svetovno prvenstvo v pikadu si je v prejšnjih dveh letih v dvorani Alexandra Palace Londonu v živo ogledal tudi 26-letni David Abrami. Mladi Goričan je tudi ustanovitelj in kapetan ekipe pikada Lokomotiv Gorica, ki jo sestavljajo zgolj goriški Slovenci. Moštvo v bistvu samih začetnikov je po letu igranja v najnižji C-ligi takoj napredovalo v deželno B-ligo, lansko sezono pa je prekinila pandemija novega koronavirusa. Svetovno prvenstvo si je zaradi istega razloga David, sicer tudi košarkar in prav tako kapetan Doma v D-ligi, ogledal z domačega kavča.

Vas je presenetilo, da je zmagal Gerwyn Price?

Njegov uspeh me je presenetil, čeprav je bil Price skozi leto 2020 igralec, ki je vseskozi dokazoval najboljšo formo. Na svetovnem prvenstvu mu je pomagalo dejstvo, da v dvorani zaradi koronaukrepov ni bilo publike. Zaradi njegovega nekoliko bolj agresivnega obnašanja je namreč eden najbolj osovraženih igralcev, saj so njegovi tekmeci bolj umirjeni. Price je bil zaradi tega večkrat izžvižgan. Tokrat teh pritiskov ni imel.

Zakaj naj bi se nekdo približal svetu pikada?

Ker je zelo zanimiv šport. Sploh v nižjih ligah, kakršna je naša, je to ekipni šport, tako da se zabavaš tudi v družbi. Med igralci je na splošno veliko spoštovanja in zabave, večkrat pa rezultat nima take teže kot v drugih športih. Metanje puščic pa je primerno za katerokoli življenjsko obdobje.