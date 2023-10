Zmage Juventine, Sesljana in Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Codroipo – Juventina 0:1 (0:1)

Strelec: 45. Piscopo

Juventina: Gregoris, Munzone, Brichese, Gambino, De Cecco, Russian, Bertoli (Lombardi), Botter (Molli), Pillon (Tuan), Piscopo (Specogna), Zanolla. Trener: Bernardo.

Juventina je v Codroipu osvojila tri zlata pomembne točke. Gostje so v prvem polčasu držali vajeti igre v svojih nogah in pred odmorom so rdeče-beli povedli z Marcom Piscopom, ki je iz cilindra potegnil pravo mojstrovino. Preigral je tri nogometaše in z roba kazenskega prostora streljal v vrata ter zatresel mrežo. V drugem polčasu so bili domačini nekoliko bolj produktivni inm še posebno vroče so bile zadnje minute. Vratar Gregoris je v 91. minuti ubranil najstrožjo kazen in minuto kasneje še enkrat odločilno ubranil nevaren strel.

Fiume Bannia – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)

Strelec: 44. Loggia; 75. Dall'Ozzo

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Loggia (Visentin), Almberger, Francioli, T. Blasizza, Vasques (Pelengić), L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo (Žagar), Gotter (E. Colja), Schiavon (Germani). Trener: Godeas.

Rumeno-modri »delfini« so se iz Fiume Veneta vrnili s tremi novimi točkami, s pomočjo katerih so nekoliko zadihali. Trener Denis Godeas je bil (delno) zadovoljen z nastopom svojih varovancev: »Igrali smo našo tekmo in kot običajno smo ustvarili cel kup priložnosti za gol. Zadeli smo dav gola, a še vedno smo jih zgrešili dosti. Pred nasprotnikovimi vrati moramo biti bolj konkretni.« Celoten krog elitne lige bo na sporedu v soboto, ko bo Sistiana Sesljan v Vižovljah gostil Codroipo.

PROMOCIJSKA LIGA

Romans Medea – Kras Repen 1:2 (1:2)

Strelci: 19. Clede (RM), 31. 11-m Paliaga, 44. Perhavec

Kras Repen: Bauzan, Degrassi (Tuiach), Ferluga, Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec, Badžim, Paliaga (Sancin), Kuraj, Velikonja (Pitacco). Trener: Kneževič.

Kras je po zmagi proti tržiški ekipi UFM dosegel nove pomembne tri točke, s pomočjo katerih so rdeče-beli po šestem krogu na vrhu lestvice skupaj s Sangiorgino in Ronchijem. Gostitelji so prvi povedli v 15. minuti, toda varovanci trenerja Kneževiča so takoj odreagirali in prevzeli pobudo v svoje roke. V 30. minuti je izenačil Paliaga, ob koncu prvega polčasa pa je za drugo gol poskrbel Perhavec. Tudi v nadaljevanju so gostje gospodarili na igrišču in ustvarili več priložnosti za gol. Perhavec je zadel prečko.

1. AMATERSKA LIGA

Santamaria – Sovodnje 0:1 (0:1)

Strelec: 30. M. Juren

Sovodnje: Zanier, Markovič (A. Juren), Simčič, Rijavec, Feri, Umek, Visintin, Petejan, Marassi (Predan), Kožuh, M. Juren (Žibernik). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so si opomogli po zadnjem domačem porazu proti vodilni Muggii in zasluženo v gosteh v tem krogu premagali ekipo Santamaria. V prvem polčasu so dobro igrali in tudi v 30. minuti zasluženo povedli z Martinom Jurnom. Tudi v drugem polčasu so nadaljevali z dobro igro, v zadnjih 20 minutah pa so gositelji prevzeli pobudo v svoje roke in nevarno napadali. Obramba Sovodenj pa je zdržala in pri tem se je še posebno izkazal vratar Zanier.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Primorec 4:0 (1:0)

Strelci: 30. Maccioni, 82. Formigoni, 92. Accadia, 94. Formigoni

Zarja: Savi, Stocca Kralj (Accadia), Čufar, Danese, Matassi, Lucchesi (Russo), Racman, Macor, Maccioni (Radetič), Rizzotto (Vescovo), M. Lakoseljac (Formigoni). Trener: F. Lakoseljac.

Primorec: Pian, Leone, Tranquillini, Sauroni, Rizzotti, Varzaru, Dambrosi (Morina), Čubej (Pazzaglini), R. Mascolo (G. Mascolo), Giani (Celardi), D. Ndiaye (Burn). Trener: Graziano.

Derbi v Bazovici je osvojila Zarja, ki je sicer trdoživ odpor Primorca zlomila šele v zadnjem delu srečanja, ko so padli trije goli. Dva sta padla celo v sodnikovem dodatku.

Primorje – Muglia 0:3 (0:0)

Primorje: Milloch, Schiavone (Mustafa), Altaf, Beorchia, Fraia (Morleo), Gaudenzi, Ciobanu, Bossi (Fornasaro), M. Ndiaye, Trajković (Chiatto), Tricarico (Nazir). Trener: Fiore.

Primorje ostaja praznih rok. Na Rouni je Muglia vse tri gole zadela v drugem polčasu. Proti koncu prvega dela je vratar Milloch ubranil najstrožjo kazen.

Vesna – CGS 1:0 (0:0)

Strelec: 64. Franzot

Vesna: Škerk, Colja, Likar, Košuta, Purič, Kaurin (Sosič), Antonič (Franzot), Kerpan, K. Vidali (Legiša), Poiani (Matuchina), Čuk (Masia). Trener: Mozetič.

Z golom, ki ga je v drugem polčasu dosegel mladi Emir Franzot, je kriška Vesna doma zasluženo premagala tržaški CGS. Do treh točk pa gostitelji niso tako zlahka prišli, saj so se gostje srčno borili in bili proti koncu tekme precej nevarni. Domača obramba pa je odbila vse napade in pri tem se je izkazal vratar Škerk. Vesna bo že v sredo spet na igrišču. V Žavljah bo igrala zaostalo tekmo proti Muglii, ki je bila preložena zaradi slabega vremena. Srečanje se bo začelo ob 20.30.