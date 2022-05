Zmagovito sezono sklenili z uspehom

KOŠARKA

D-LIGA

Bor Radenska – Ronchi 75:67 (18:21, 39:43, 51:60)

Bor: Bole 2 (-, 1:2, 0:6), P. Zettin 19 (3:4, 2:6, 4:5), Terčon 4 (-, 2:4, -), Crevatin 2 (-, 1:1, 0:4), Mozina 10 (-, 5:5, -), Pizziga 4 (2:2, 1:5, -), D. Zettin 4 (-, 2:2, -), Strle 15 (4:4, 4:6, 1:1), Lettieri 4 (4:4, 0:1, -), Scocchi 11 (-, 1:2, 3:7), Hollan in Stopar nv. Trener: Martini.

Skoki: 37 (28 v obrambi, 9 v napadu; Strle 9); podaje: 6 (Terčon 2); izgubljene žoge: 14 (Terčon 3); pridobljene žoge: 7 (Scocchi 3); SON: 18; PON: -.

Košarkarji Bora Radenska, ki so se že krog pred koncem prvenstva veselili napredovanja v C-ligo gold, so zmagovito sezono sklenili z zmago pred domačimi navijači. V zadnji tekmi letošnje D-lige so Scocchi in soigralci premagali trdoživo peterko Ronchija, proti kateri so se že v prvem delu prvenstva pošteno namučili. Končni izid sinočnje tekme je bil 75:67.

V prvih treh četrtinah so gostje presenetljivo prevladali na igrišču. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so si priigrali celo 9 točk razlike (51:60). V zadnji četrtini pa so varovanci trenerja Lucia Martinija, ki je tokrat na klopi nadomeščal odsotnega Sašo Krčalića, vendarle zaigrali tako, kot znajo. Z granitno obrambo (Ronchi je v zadnjih desetih minutah igre zadel le 7 točk) so prehiteli nasprotnike, se končno tudi razigrali v napadu in na koncu slavili z 8 točkami naskoka.

Po tekmi se je na Stadionu 1. maja začelo veliko slavje. Številni gledalci, med katerimi so se najbolj veselili najmlajši Borovi košarkarji (na začetku tekme so igralce članske ekipe pospremili na igrišče), so zmagovalce vzhodne skupine D-lige nagradili z bučnim aplavzom. Na koncu velja omeniti, da je tokrat zadnjič v dresu Bora Radenska zaigral veteran Daniel Crevatin, ki je na zadnji tekmi dosegel 2 točki, ujel en skok, podelil eno asistenco in imel tudi eno pridobljeno žogo.