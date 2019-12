Zveza zavrnila pritožbo

Disciplinska komisija deželne nogometne zveze je potrdila rezultat s tekme Zaule - Kras Repen 1:3, ki je bila na sporedu v nedeljo, 28. novembra. Kras ima tako po novem 22 točk na lestvici. Skupno je torej peti, le dve točki za Staranzanom, štiri točke za Romansom in Chiarbolo Ponziano ter pet točk za Sistiano Sesljanom. Nogometaši trenerja Andreja Pahorja morajo nadoknaditi še zaostalo tekmo 10. kroga proti Tricesimu. Igrali bodo (v gosteh) šele v ponedeljek, 6. januarja.Klub iz Žavelj je deželni zvezi predložil pritožbo in zahteval ponovitev tekme, ker - kot so napisali v pritožbi - naj bi sodnik naredil tehnično napako. Pred drugim golom Krasa je namreč vratar ekipe Zaule po trku z napadalcem Krasa obležal na tleh. Akcija se je nadaljevala in Kras je zadel. Deželna nogometna zveza je (pričakovano) zavrnila pritožbo in v dolgi utemeljitvi v včerajšnjem komunikeju napisala, da ni efektivnih razlogov za ponovitev srečanja.