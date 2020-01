Zvezdnik v Sežani

Ob sežanskem nogometnem stadionu Rajka Štolfe že dolgo ni bilo toliko novinarjev kot včeraj popoldne. Predstavniki številnih medijskih hiš iz celotne Slovenije in tudi nekaterih iz Furlanije Julijske krajine do namreč pričakali »največjega zvezdnika, ki je kdajkoli bil na slovenski nogometni sceni«, kot so novega trenerja sežanskega prvoligaša Tabor Cherrybox 24 Maura Germána Camoranesija predstavili na novinarski konferenci. Za prvo polovico januarja je nekdanjega argentinskega nogometaša italijanskih korenin pričakalo toplo sonce. Svetovni prvak iz leta 2006 je iz črnega avta sestopil brez jopiča, kar ga je sicer izdalo, saj 43-letni nekdanji nogometaš Juventusa ni več tako »fit« kot je bil. Ampak to so nianse, saj mora šele spoznati kraški pršut in teran (med konferenco je sicer povedal, da ju je že pokusil). Novinarje pa je očaral s slovenskim dober dan. Hitro se je vklopil v tukajšnje dogajanje. Prišel je dokumentiran. »Z vodstvom tabora se pogovarjamo že nekaj mesecev. Medtem sem se dodobra informiral in sem na tekočem o slovenski Prvi ligi, tukajšnjih nogometaših in tudi Sloveniji,« je povedal Camoranesi. Zanj bo v Sežani prva trenerska izkušnja na evropskih tleh. Doslej je vodil le klube v Mehiki in Argentini.