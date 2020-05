V mnogih vaseh tržaške okolice, na Krasu in v Bregu, so se na predvečer prvega maja marsikje pojavili maji, prvomajski napisi in rdeče zastave. Prvi maj se ni predal koronavirusu.

V Boljuncu so mnogi prebivalci postavili maje kar pred svojimi domovi ali na lastnih zemljiščih. Odmevala pa je tudi (iz zvočnikov) tradicionalna boljunska himna Barč’ca, ki je mnogim domačinom v času koronavirusa ogrela srce.