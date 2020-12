110 dijakov bo božične počitnice preživelo v Devinu

Na Jadranskem zavodu združenega sveta v Devinu se danes začenjajo božične počitnice – čas, ki ga tako dijaki kot profesorji vneto pričakujejo. Nedvomno pa bodo letošnje povsem različne od tega, kar so bile v preteklih letih, saj je epidemija povsem premešala štrene vodstvu zavoda in dijakom samim, ki se povečini ne bodo vrnili na svoje domove in ravno tako jih nihče od krajanov ne bo smel gostiti; zimski odmor bodo preživeli na zavodu.

Prvič bo letos zavod »open fot Christmas«, se pravi odprt med prazniki, od danes do 6. januarja. Na svoje domove se bodo v tem času vrnili zlasti italijanski dijaki, medtem ko bo na zavodu praznike preživelo 110 dijakov. »Ocenili smo, da je omejitev potovanj najboljša izbira, da se izognemo tveganju pred okužbo v naši skupnosti. Dijake, ki bodo počitnice preživeli z družinami, čaka pred vrnitvijo na zavod preventivna izolacija in negativni bris.«

Kaj pa bodo v tem t.i. »winter brake« počeli dijaki? Rektor jim je naročil, naj veliko počivajo, zanje pa so seveda organizirali tudi razvedrilne – športne in družbene dejavnosti.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.