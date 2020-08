»Pred stotimi leti so spužve uporabljali za vse namene, od čiščenja hlevov in pomivanja konj do pranja zaporov in kasarn ter čiščenja pacientov v bolnišničnih operacijskih sobah. Za te namene je dedek prodajal tone in tone spužev. Še najbolj zanimivo pa je dejstvo, da je bilo ogromno povpraševanja po odrezkih in koščkih spužve, ki bi sicer končali na odpadu. Te so masovno kupovali poštni uradi, saj so si morali uradniki med listanjem po pismih stalno močiti prste. Prav tako je bilo treba namakati znamke za pisma. Danes se je to žal po večini izgubilo, spužve pa so ostale v uporabi. Predvsem so odlične za nego telesa, slikanje na keramiko in barvanje usnjenih čevljev, saj ne puščajo madežev in nepravilnosti.«

120 LET SPUŽEV

Tržaška tovarna spužev Rosenfeld, najstarejša v Evropi, deluje vse od leta 1896. Za časa Avstro-Ogrske jo je ustanovil Tržačan srednjeevropskih korenin David Rosenfeld. Nastala je v Rojanu, kjer je bila tudi pralnica za njihovo predelavo, v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa se je preselila v industrijsko cono v Milje, kjer deluje še danes. Skupaj z mamo in možem jo upravlja gospa Elena Pesle, ki predstavlja že četrto generacijo pridelovalcev spužev. »V našem muzejčku spužev hranimo nekaj eksponatov, ki so pripadali mojemu pradedku. Med njimi je nekaj izredno redkih primerkov, na katere sem posebej ponosna,« je na predstavitvi tovarne preteklo soboto razložila gospa Elena. Na sedežu podjetja med drugim hranijo tudi originalen potapljaški skafander, s katerim so se lovci na spužve potapljali vse do 50-ih let prejšnjega stoletja. Njegova teža seveda ni nezanemarljiva: vsak čevelj tehta deset kilogramov, čelada pa kar 8 kilogramov. Obleka z vsemi utežmi tako tehta skoraj 80 kilogramov.