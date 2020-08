150 let znamenja Modiano

Na Zavodu za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo Irci v Ulici Torino 8 v Trstu so v petek odprli razstavo ob 150-letnici ustanovitve tržaškega podjetja Modiano. Mednarodno priznano družinsko podjetje se je z izdelavo reklamnih plakatov in igralnih kart zapisalo v zgodovino Trsta ter širšega srednjeevropskega prostora.

Teklo je leto 1868, ko je Saul David Modiano, trgovec iz Soluna, ustanovil tovarno za izdelavo papirnatih izdelkov. Takrat je proizvodnjo usmeril samo v izdelavo cigaretnega papirja. Na pot umetniške poslikave se je podjetje podalo leta 1884, ko je stopilo na mednarodni trg in postalo najbolj razširjena znamka igralnih kart v Srednji Evropi.

Razstavo si je mogoče ogledati od ponedeljka do nedelje med 10.30 in 12.30 ter med 16.30 in 18.30.