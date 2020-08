36-letniku zasegli večjo količino droge

Policija je v četrtek zjutraj po hišni preiskavi na domu 36-letnega tržaškega občana M. A., sicer prodajalca na enem od mestnih kioskov, zasegla 180 gramov konoplje, ki jih je storilec razdelil v več zavojčkov, ter 1500 evrov gotovine. Kasneje se je izkazalo, da so moškemu 3. julija na domu že zasegli 55 gramov marihuane, precizno tehtnico, 50 cvetic konoplje, ki jih je gojil in sušil na domu, ter 12.500 evrov gotovine. V pričakovanju novih rezulatov kriminalistične preiskave so osumljenca po zasliševanju odvedli v zapor.

Hišno preiskavo in zaseg prepovedanih substanc so izvedli po zaključku daljše kriminalistične preiskave, ki jo je vodil tožilec dr. Federico Frezza.