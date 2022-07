480 ur na okopih

Vodja ekipe prostovoljcev civilne zaščite Občine Zgonik Aleksij Budin nam je posredoval nekaj nazornih podatkov glede njihovega boja proti ognju od torka do včerajšnjega dne. »Vse dni je sodelovalo 18 prostovoljcev ekipe, ki je bilo na terenu 24 ur na 24, s tem, da smo se izmenjavali. Od torka dalje smo bili na območju Medjevasi, kjer je zagorelo, v četrtek smo bili dejavni tudi v Briščikih, včeraj na Kontovelu, kjer sta se ravno tako vnela požara, k sreči manjših razsežnosti.« Od torka do petka so bili v prvi liniji 480 ur, kar pomeni povprečno 7 ur dnevno na prostovoljca, resnici na ljubo pa so bili trije prostovoljci neprekinjeno kar 20 ur na ognjeni fronti, le 150 metrov od hiš v Medjevasi, je potrdil Budin in dodal, da so jim gasilci pomagali pri dobavi vode v vasi, v gozd, se pravi v prvo bojno linijo z ognjenimi zublji, pa so se podali le pod vodstvom gozdne policije.