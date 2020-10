52. Barcolana je odpovedana

Regatni odbor je ob upoštevanju mnenja pristaniške oblasti, vremenskih podatkov in v dogovoru z organizatorji SVBG odločil, da letošnjo 52. Barcolano odpove.

Odločitev je padla danes ob 7. uri zjutraj tudi ob upoštevanju rumenega alarma, ki ga je civilna zaščita razglasila včeraj.

»Na vse načine smo se trudili, da bi izpeljali dogodek. A ob takih vremenskih napovedih se vsi ljubitelji morja zavedamo, da je dobro ostati na kopnem, tudi iz spoštovanja do vseh manjših jadrnic, ki so srce Barcolane. To je bila nedvomno zelo težka odločitev. Z vsemi varnostnimi ukrepi smo se zoperstavili širjenju novega koronavirusa, priznati pa moramo premoč narave,« je zjutraj dejal predsednik SVBG Mitja Gialuz in dodal, da odpoved posvečajo preminulemu Sandru Chersiju, enemu izmed začetnikov te regate, »saj vemo, da bi se tudi sam strinjal s tako težko odločitvijo.«