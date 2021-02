$!5.500 kvadratov za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo

Še en korak v smeri popolne obnove starega pristanišča je bil storjen. V skladišču 26 se je v drugem nadstropju pravkar zaključila popolna obnova prostorov, ki bodo v kratkem gostili Mestni muzej istrske, reške in dalmatinske kulture. Približno 5.500 kvadratnih metrov velika muzejska površina bo namenjena stalni razstavi predmetov, ki trenutno sestavljajo zbirko bližnjega skladišča 18 in Deželnega zavoda za istrsko kulturo IRCI v Ulici Torino.

Včeraj dopoldne je občinska uprava povabila novinarje na ogled dokončanega nadstropja. Župan Roberto Dipiazza, Giorgio Rossi, pri upravi pristojen za kulturo, in Elisa Lodi, pristojna za javna infrastrukturna dela, so s predsednikom zavoda IRCI Francom Degrassijem in direktorjem Pierom Delbello navdušeni nad dejstvom, da bo skladišče 18, kjer hranijo predmete ezulov, pridobilo novi stalni sedež in bilo del občinske muzejske ponudbe.

»Zgodovina Trsta bo tako pridobila uglednejše mesto,« je zaključil župan Dipiazza, ki želi, da se odprtja Mestnega muzeja istrske, reške in dalmatinske kulture udeleži italijanski predsednik Sergio Mattarella.