600 evrov za iztrebke in povodec

Miljska lokalna policija je včeraj oglobila moškega, ki ni pobiral iztrebkov svojih dveh psov in se je z njima brez povodca sprehajal po Trgu Marconi. Občanu so naložili 600 evrov denarne kazni, saj je štirikrat kršil 21. člen, ki ureja varnost živali na ulici (oba psa so dvakrat opazili brez povodca), dvakrat pa 27. člen, v katerem je zapisano, da je treba iztrebke hišnih ljubljencev pobirati s tal. Za vsak prekršek so mu zaračunali po 100 evrov.

Župan Paolo Polidori je pred časom zahteval, da se nadzor nad lastniki psov okrepi. »Pravila je treba spoštovati. Nadaljevali bomo z nadzorovanjem občinskega območja in s pomočjo različnih tehnologij, npr. nadzornih kamer, kaznovali kršitelje,« je sporočil Polidori in dodal, da že načrtuje poostritev pravil