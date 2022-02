90-letnica umrla za volanom

Zgodilo se je v nedeljo v središčni Ulici Canal piccolo, nedaleč od Borznega trga. 90-letno voznico je obšla slabost, zato je izgubila nadzor nad svojim avtomobilom in se zabila v obcestne količke ter nekatere ustavljene avtomobile, v katerih ni bilo potnikov. Sreča v nesreči, saj je bilo ob sončnem vremenu in skorajšnjem pustnem času v okolici veliko mimoidočih in otrok v pustnih šemah.

Zdravstveniki službe 118 so ji takoj priskočili na pomoč in jo poskušali oživljati, za voznico pa je bila slabost usodna.