93 dogodkov za doživeto poletje

Dogodki bodo na sporedu 17 vikendov med letošnjim junijem in septembrom. Na voljo bo 16 degustacij lokalnih izdelkov, 14 voženj z e-kolesi, devet izletov z ladjo, šest potapljanj v vodah morskega rezervata WWF pri Miramaru, pet sprehodov s pastirjem in ovcami, štiri izkušnje na plezalni steni med Krasom, zalivom in mestom ter štiri srečanja s poezijo. Dogodki so razdeljeni v več sklopov: s sklopom z naslovom Divji okusi nagovarjajo javnost, ki obožuje vino in hrano. Družinski paket je namenjen družinam in skupinam z otroki. Kraljestvo kamna je namenjeno ljubiteljem materialne kulture, obrti in arhitekture, sklop Kultura srečanja pa ljubiteljem pesnikov, glasbenikov, zbirateljev in oboževalcev zgodovine starih vasi. Paket Oddih so oblikovali za tiste, ki se želijo odklopiti od vsakdanjega stresa, med morjem in sprehodi, med čolni in poslušanjem tuljenja šakalov. Potem je tu še sklop Adrenalinska doživetja za tiste, ki si želijo adrenalina pri plezanju ali pri vožnji z e-kolesi. Začetek bo že v tekočem tednu, ko bo 4. junija potekalo srečanje z mlado vinogradnico Katrin Štoka s Kontovela (mesta so že zapolnjena), 6. junija pa bo priložnost za obisk kmetije Antonič, udeležbo pri delavnici suhozidne gradnje, plezanje nad Napoleonsko cesto ter obisk starodavne bazilike in arheološkega parka v Starih Miljah.

Prijave so možne na spletni strani https://trieste.green, imetniki kartice PromoTurismoFvg pa bodo upravičeni do popustov.