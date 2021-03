Absentizem na tržaški univerzi: prijavili goljufa

V službo je zjutraj redno prihajal, »štempljal« oz. prijavil svoj prihod in se kar pobral. Včasih se je vračal šele ob koncu izmene, ko je moral seveda potrditi svoj odhod iz službe. Dogajalo se je na tržaški univerzi, kjer je uslužbenec ogoljufal državo: osumljen je absentizma. Njegovo vedenje so dva meseca nadzorovali karabinjerji, ki so moškega naposled prijavili zaradi goljufije na škodo države.

Karabinjerji so v ponedeljek zvečer ustavili 64-letnega Tržačana Alfreda Rustio in zanj odredili hišni pripor. Med preiskavami, ki jih je usklajevalo tržaško tožilstvo pod vodstvom tožilca Federica Frezze, so karabinjerji beležili dneve, v katerih je zaposleni vratar na delovnem mestu prebil največ tri minute, pa tudi dneve, ko je bil odsoten nekaj manj ur.

Preiskave so se začele v začetku leta in odsotnosti so se razlikovale od tedna do tedna (včasih je bil odsoten tudi 30 ur), odvisno tudi od števila predavanj v živo, ki so bila včasih omejena zaradi pandemije. Med preiskavo so na njegovem domu našli tudi večjo vsoto gotovine.