AcegasApsAmga: smetnjaki polni, delavci nezadovoljni

Dela je v podjetju AcegasApsAmga vedno več oziroma je to čedalje bolj zahtevno, saj porast ločenega zbiranja odpadkov pomeni bolj razčlenjene in razvejane storitve. Število zaposlenih za tako pomembno spremembo je neustrezno, kar dodatno bremeni že tako preobremenjene delavce, ki morajo biti kos težkim razmeram. Predstavniki prevoznih sindikatov Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti in Fiadel so tako v četrtek na tržaškem sedežu sindikata Cisl napovedali, da za teden dni - od nedelje, 8. decembra do sobote, 14. decembra - zadolženi za pobiranje odpadkov ne bodo opravljali nadur.

Uradna utemeljitev se pravzaprav glasi, da ne bodo izvajali »izrednih storitev«. Kaj to pravzaprav pomeni lahko razumemo, če imamo pred očmi ureditev odvoza odpadkov. Po besedah sindikalistov je namreč podjetje AcegasApsAmga, ki ga upravlja družba Hera, nadure in dodatno delo spremenil v vsakdanjo stalnico. Vodilni kadri so pred časom odločili, da tovornjaki smeti ne bodo več odvažali vsak dan, temveč vsak tretji dan. To delavce sili v dosti hitrejši tempo, marsikdaj jim vsega dela ne uspe izpeljati v rednem delovnem urniku in morajo nato zaostalo delo seveda čim prej nadoknaditi. Če slučajno dan odvoza odpadkov pade na praznik, se to ne upošteva. Prišlo bi namreč do prevelike zamude. Smetnjaki bi predolgo ostali polni na cesti in tržaška občina oziroma pristojne ustanove bi se upravičeno pritoževale, so razložili.