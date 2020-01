Adina sveta družina poletela v svet

Najlepša izmed vseh je bila sveta družina v prikupni štalci z osličkom, volom in ovčkama, ki jo je narisala učenka 5. razreda Celodnevne osnovnešole Frana Venturinija iz Boršta Ada Fonda. Deklica je sodelovala na likovnem natečaju za najlepšo božično in novoletno voščilnico, ki ga je razpisal Svet slovenskih organizacij v sodelovanju z revijo Pastirček.

K sodelovanju na razpisu na temo svete družine so bili vabljeni učenci in učenke slovenskih osnovnih šol. Udeležba je bila presenetljiva, je za Primorski dnevnik povedal predsednik SSO Walter Bandelj – prešteli so kar 367 prispevkov iz enajstih šol z Goriškega in Tržaškega; ustvarili so jih otroci, ki obiskujejo verouk. Prejete izdelke je ocenila notranja komisija pri SSO, ki je naposled izbralatudi zmagovalca, pravzaprav zmagovalko.

Adina risba pa je že pred prazniki poletela daleč v svet – grafično podjetje jo je tiskalo in postala je namreč motiv božične in novoletne voščilnice, ki jo je SSO poslal vsem svojim naslovnikom – najvišjim predstavnikom Republike Italije, Republike Slovenije ter Evropskega parlamenta, pa tudi raznim mednarodnim manjšinskim organizacijam in drugim predstavnikom deželne in krajevne javne uprave, civilne družbe in Katoliške cerkve.