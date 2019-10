»Agresivno vedenje je človeku prirojeno«

Po vsem svetu obeležujemo danes svetovni dan duševnega zdravja. Z namestnico direktorja tržaškega oddelka za duševno zdravje pri Zdravstvenem podjetju AsuiTS Elisabetto Pascolo Fabrici smo se ob tej priložnosti pogovorili o potrebi po zgodnjem prepoznavanju in zdravljenju duševnih simptomov oz. motenj, o rehabilitacijskih terapijah in duševni stiski med mladimi. V pogovoru smo se neobhodno dotaknili tudi tragičnega dogodka, ki je samo pred dnevi pretresel mesto in katerega razloge nekateri pripisujejo duševni obolevnosti ali neprištevnosti.

»Dogodek je nedvomno pretresel mesto, dejansko pa je treba biti pri tem zelo previdni. Agresivno vedenje je namreč del človekove narave, je človeku prirojeno in torej ni nujno vedno izraz duševnih motenj. Sicer pa drži, da agresivno vedenje osebe z duševnimi motnjami včasih bolj prizadene, ker je nepredvidljivo. Sproži se mu znotraj misli, ki jih pogojujeta bolečina in trpljenje, in človeka vznemiri do take mere, da nenadno in eklatantno poči, agresivne reakcije pa ni mogoče preprečiti, pa tudi razumeti ne. Šele ko se preuči človekovo življenjsko ozadje, je morda tako obnašanje mogoče nekoliko uokviriti, opravičiti pa nikakor ne. Vsak odgovarja za svoja dejanja, tudi če je duševni bolnik.«