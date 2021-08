Alex Britti na Gradu svetega Justa

V soboto se bo ob 21. uri občinstvu na Gradu svetega Justa predstavil italijanski avtorski pevec Alex Britti. V sklopu dogodkov Hot in the City bo nastopil skupaj s trobentačem Flaviom Boltrom.

Rimljan Alex Britti je kitarist in pisec pesmi. Leta 1997 ob priliki objave pesmi Solo una volta (o tutta la vita) podpisal pogodbo z glasbeno založbo Universal Music Italia, leta 2000 pa je zaslovel z albumom La vasca. Sodeloval je že s pevko Mino in pevcem Rayem Charlesom. Svoje bolj znane skladbe bo pevec prepletal s pesmimi, ki morda niso doživele večjega slovesa, so pa vselej vredne ovrednotenja. Vstopnice si je mogoče zagotoviti tukaj, za dostop do prizorišča bo obvezno covidno potrdilo.