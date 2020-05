Ali se bomo lahko sončili ob morju?

Ali se bomo sončenju na javnih plažah morali odpovedati? Kakšna naj bo razdalja med ležalniki? Koliko ljudi bo lahko položilo svoje brisače ob morje in koliko se jih bo razočarano vrnilo domov, potem ko bo ugotovilo, da v kopališču ni dovolj prostora? Kljub temu, da se poletje bliža z naglimi koraki in si je z lepim vremenom marsikdo že zdavnaj zaželel poležavanja ob morju, odgovora na ta vprašanja iz vrst deželne in državne vlade še ni.

Zavod za varnost pri delu Inail je 13. maja objavil priporočila za varno kopanje, ki zadevajo delovanje opremljenih kopališč v času pandemije.

Skoraj petmetrska razdalja med senčniki, obvezna rezervacija, zapiranje bazenov in prepoved skupinskega igranja za nekatere upravitelje zasebnih kopališč pomenijo, da se bodo poletju 2020 enostavno odpovedali (včeraj smo poročali o primeru barkovljanskih kopališčih Dopolavoro Ferroviario in Cral). Po mnenju tržaškega občinskega odbornika Lorenza Giorgija gre sicer za začasen protest; smernice ne obvezujejo nikogar, saj še ne gre za vladne ukrepe. O teh se bo namreč kaj več izvedelo v naslednjih dneh, čeprav je Giorgi skupaj z župani in odborniki ostalih obalnih občin Furlanije - Julijske krajine včeraj upal, da bo že dobil jasna navodila za upravljanje občinskih kopališč in proste plaže.

Dežela FJK je namreč sklicala izredno informativno videokonferenco na to temo.