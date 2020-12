Alkotest pokazal kar 2,92 grama alkohola v litru krvi

Karabinjerji iz Bazovice so sinoči na pokrajinski cesti št. 35 ustavili voznika, ki je izsilil prednost na križišču. Moškemu, 55-letnemu Tržačanu, so opravili alkotest, ki je v prvem poskusu pokazal 2,92 grama alkohola v litru krvi, v drugem pa 2,82 grama, medtem ko je dovoljena stopnja 0,5 grama v litru krvi. Ugotovili so, da je občutno pregloboko segel v kozarec, saj je stopnja alkohola v krvi za šestkrat presegala dovoljeno mejo. Karabinjerji so ga prijavili zaradi vožnje pod vplivom alkohola in so mu odvzeli vozniško dovoljenje.