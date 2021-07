Ambiciozen načrt sprememb za Trst

Če bi morali strniti obširen program Demokratske stranke v luči jesenskih upravnih volitev, potem bi izbrali besedo »sprememba«. Tako. Spremembe so namreč to, kar stranka zasleduje in ponuja volivcem po desnosredinskem petletju suhoparnega krmarjenja in oziranja v preteklost, je na Velikem trgu zbrane nagovorila pokrajinska tajnica DS Laura Famulari, ko je predstavila strankin volilni program. Slednji zaobjema več predlogov za ponovno oživitev mesta Trst, ki naj bo v koraku s časom in s spremembami, ki se dogajajo v Italiji in Evropi.

Kako? Samo izkoristiti mora to, kar že ima – idealno geopolitično, pa tudi gospodarsko in trgovsko pozicijo, ki mestu narekujejo mednarodno vlogo, na katero lahko stavi tudi s pomočjo priložnosti sklada za oživitev gospodarstva ali evropskega Green Deala, je dejala Famularijeva, ki seveda ni pozabila na prepotrebno pletenje čezmejnih odnosov.

Zaposlovanje in torej gospodarska rast, skrb za okolje oz. ustvarjanje novih zelenih površin, spodbujanje edinstvenih kulture, tradicij in turizma, ki mora sistemsko povezati morje in Kras, krepitev raziskovalnega dela, inovativnih izzivov in naprednega izobraževanja, ki bi bili vabljivi za mlade, ki vse pogosteje zapuščajo mesto. To so glavne teme programa DS, ki je sad večmesečnega dela med ljudmi – med člani, po rajonih in po spletu, ki ga bodo v prihodnjih mesecih na srečanjih še dopolnili in izboljšali. Pa tudi skrb za ranljive skupine prebivalstva, ki jih je pandemija masovno razkrila, in za starejše občane, ki jim je treba zagotoviti oskrbo na domu in čim bližje storitve, saj jim tako vračamo dostojanstvo in jih vključujemo v socialno življenje, je dejala in opozorila še na pozabljene periferije in zapostavljene ženske.