Andrea Segrè bo prejel nagrado zlatega sv. Justa

V petek ob 10. uri bodo v tržaškem občinskem svetu podelili 54. nagrado zlatega sv. Justa. Letos si jo je priboril tržaški raziskovalec Andrea Segrè, redni profesor na Univerzi v Bologni ter pobudnik kampanje proti potrati hrane s projektoma Last Minute Market in Spreco Zero, ki odmevata tudi na mednarodni ravni. Posebno priznanje pa pa bo prejela tržaška novinarka, nekdanja dopisnica italijanske radiotelevizije RAI iz Združenih držav Amerike in sedanja dopisnica iz Pekinga Giovanna Botteri. Slovesnosti, ki jo prireja deželni novinarski sindikat Assostampa, se je mogoče udeležiti le z vabilom, potekala pa bo v znamenju vseh predvidenih protikoronskih ukrepov. Pri novinarskem sindikatu so prepričani, da dobiva Segrejev boj proti potrati hrane dobiva v času koronavirusa še dodatno razsežnost. Letošnji nagrajenec je trdno prepričan, da je etično nesprejemljivo, da na svetu več kot 800 milijonov ljudi še vedno trpi lakoto, medtem ko skoraj tretjina proizvedene hrane ne pride do miz, ker jo prej zavržejo. Segrè se pridružuje ugledni družbi nagrajencev. V preteklih letih so nagrado zlatega sv. Justa med drugimi prejeli Lojze Spacal, Boris Pahor, Giorgio Strehler, Claudio Magris, Boris Podrecca, Leonor Fini, Marcello Mascherini, Ottavio Missoni, Gillo Dorfles, Lelio Luttazzi in Susanna Tamaro.