Aplikacija za štetje rebrač

Državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS je predstavil zanimivo aplikacijo, s katero lahko vsakdo pripomore k opazovanju širjenja nezaželene rebrače Mnemiopsis leidyi in meduz. Z aplikacijo AvvistApp (Android) ali AvvistApp (iOS) za pametne telefone lahko med kopanjem ali sprehajanjem na obali neposredno sporočimo prisotnost tujerodne rebrače, ki je v zadnjih letih močno vplivala na biodiverziteto Severnega Jadrana. Rebrača je morska žival, ki poseljuje predvsem Atlantski ocean. Do Sredozemlja je priplavala s tovorom velikih ladji. Čeprav je podobna meduzi, je član družine Ctenophor. Človeku je neškodljiva, a lahko močno vpliva na razvoj morskega okolja, saj se hrani z jajčeci in ličinkami avtohtonih morskih vrst. Vključena je v seznam 100 najbolj nevarnih živalskih vrst, saj od leta 2016 dobesedno zaseda jadranske obale. Projekt za opazovanje rebrače podpirajo Dežela FJK, deželna agencija za okolje Arpa in društvo APS DelTa. Aplikacijo je razvilo podjetje Divulgando srl.