Apokrif Alojza Rebule v izvedbi Radijskega odra

Ob velikih krščanskih praznikih je naš tržaški Radio vedno poskrbel, da je poslušalcem nudil v poslušanje primerno radijsko igro, ob kateri so lahko poglobili svoje doživljanje praznika. Nalogo iskanja primernega besedila in izvedbe tega so zaupali Radijskemu odru. Iskanje primernega besedila ni vedno lahka zadeva, letos pa pri Radijskemu odru niso imeli dvomov. Proti koncu lanskega leta je namreč pri založbi Mladika, dve leti po avtorjevi smrti, izšla knjiga Apokrif Alojza Rebule. K poslušanju oddaje, ki bo na sporedu jutri, na veliko soboto ob 18. uri, so vabljeni vsi, ki bi radi v teh neprijaznih časih oplemenitili svoje doživljanje velikonočnih praznikov z lepo umetniško in duhovno bogato besedo.

Apokrif pomeni »nepristen, nepravi« in ima v naši zavesti negativen prizvok, saj si je marsikateri avtor apokrifa dovolil grobe in heretične posege v evangeljsko besedilo. V resnici pa gre v mnogih primerih za povsem korektno fantazijsko predelavo evangelijev, kjer lahko avtor samo bogati evangelije z dodajanjem stranskih oseb, z razširjanjem že znanih biblijskih dogodkov in poglobitvijo zgodovinskega ozadja, z vživljanjem v psihologijo verskih oseb, itd. Pri Rebuli gre za prav take vrste umetniško besedilo, večjo duhovno globino pa daje besedilu vključevanje avtorjevih osebnih stisk in dvomov ter iskanje odgovorov nanje.

Izbira odlomkov in režija oddaje je bila zaupana Lučki Peterlin Susič. Zaradi točno odmerjene dolžine celotne oddaje in izbire tematike, ki je morala biti pasijonska in vstajenjska, je vzela v poštev le poglavja od Zadnje večerje in Judovega izdajstva dalje.