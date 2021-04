April ne preneha presenečati (video)

April je tudi danes ponekod postregel s sicer običajnim muhavim vremenom in s presenečenji. Ponekod na Tržaškem, zlasti na zahodnem Krasu, se je popoldne pojavila kratkotrajna snežna ploha.

Ozračje je sicer po včerajšnjem vdoru mrzlega severnega zraka še nestanovitno in se od severa spuščajo proti morju temni kopasti oblaki. Kljub dnevnim temperaturam nad lediščem, ob suhem zraku in povečani jakosti padavin se snežinke ohranijo vse do tal. Gre sicer za kratkotrajne snežne plohe, ki nastajajo v posameznih omejenih oblačnih gmotah.

Današnja snežna ploha (NATAŠA PERIC):