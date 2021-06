Aretirali 52-letnega Goričana zaradi širjenja otroške pornografije

Tržaški poštni policisti so aretirali 52-letnega Goričana in ovadili dve osebi v Neaplju in Padovi v sklopu širše operacije proti širjenju otroške pornografije. Zasegli so tudi kriptovalute in več deset tisoč datotek.

Gre za rezultat operacije, ki jo je vodila namestnica tržaškega državnega tožilca Maddalena Chergia in usklajeval vsedržavni center poštne policije proti otroški pornografiji na spletu.

Policisti so med preiskavo ugotovili, da je moški svoje spletne identitete in računalniške sisteme zaščitil z anonimizacijskimi tehnikami. Med preiskavo so našli več kot 30.000 datotek z otroki, celo z novorojenčki, ki so bili fotografirani medtem, ko so bili žrtve nasilnih dejanj in mučenj.

Preiskovalci so nadalje odkrili 2000 klepetalnic s prošnjami za izmenjavo otroškega pornografskega materiala. Aretirani Goričan je sogovornikom na globokem spletu nudil kataloge z mladoletnimi osebami, ki naj bi bile pripravljene tudi na srečanja v živo. Našli so med drugim aplikacijo oz. spletno denarnico za upravljanje kriptovalut, kjer so prispela plačila.

Ovadeni osebi iz Padove in Neaplja sta si z aretiranim izmenjali sporočila za srečanja z mladoletniki oz. za prejem otroškega pornografskega materiala.

Preiskava se še ni zaključila in poteka tudi na mednarodni ravni.